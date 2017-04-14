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На Дону создадут резервный центр приема вызовов по номеру 112

На эти цели выделено 43,4 млн рублей

12 апреля, 10:377 просмотров
В новом центре создадут 10 рабочих мест. Фото: www.lentaregion.ru

В Ростовской области создадут резервный центр приема и обработки вызовов «Системы-112». На эти цели по распоряжению губернатора Василия Голубева из резервного фонда регионального бюджета выделят 43,4 млн рублей.

Резервный центр приема и обработки вызовов по номеру 112 расположится в Новочеркасске. Установку современного серверного и коммуникационного оборудования планируют завершить не позднее 15 мая текущего года. В новом центре будет создано 10 рабочих мест для операторов «Системы-112». 

Как сообщает пресс-служба губернатора, решение о создании резервного центра Василий Голубев принял для успешного прохождения в текущем году государственных испытаний и последующего ввода «Системы-112» в промышленную эксплуатацию. Возможность резервирования функций основного центра обработки вызовов необходимо обеспечить для соответствия донской «Системы-112» требованиям Минкомсвязи Российской Федерации и МЧС РФ.

Мария Копылова
Теги :НовочеркасскВасилий Голубев#хоРОшиеновостиСистема «112»

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