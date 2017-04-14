В Ростовской области создадут резервный центр приема и обработки вызовов «Системы-112». На эти цели по распоряжению губернатора Василия Голубева из резервного фонда регионального бюджета выделят 43,4 млн рублей.

Резервный центр приема и обработки вызовов по номеру 112 расположится в Новочеркасске. Установку современного серверного и коммуникационного оборудования планируют завершить не позднее 15 мая текущего года. В новом центре будет создано 10 рабочих мест для операторов «Системы-112».

Как сообщает пресс-служба губернатора, решение о создании резервного центра Василий Голубев принял для успешного прохождения в текущем году государственных испытаний и последующего ввода «Системы-112» в промышленную эксплуатацию. Возможность резервирования функций основного центра обработки вызовов необходимо обеспечить для соответствия донской «Системы-112» требованиям Минкомсвязи Российской Федерации и МЧС РФ.