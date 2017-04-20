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В Ростове состоялся забег Reebok «Стань человеком»

В соревнованиях участвовали более 1000 человек

05 сентября, 13:2668 просмотров
Забег «Стань человеком». Фото: vk.com

27 августа в Ростове в парке им. Николая Островского состоялся забег Reebok «Стань человеком». В мероприятии участвовали 187 команд по 6 человек (три парня и три девушки или четыре + два). 

Для забега часть парка была оборудована полосой препятствий. В борьбе за победу командам пришлось бежать около 4 км, держась за один канат, совершать 90 синхронных приседаний, перелезать через заборы, прыгать через скакалку, кантовать покрышки от грузовика, подтягиваться, выполнять выпады с утяжелением и т. д.

Среди участников забега и посетителей парка Островского медиахолдинг «ДОН-МЕДИА» провел конкурс. Сначала участники-добровольцы выполняли упражнения на скорость: отжимались, прыгали, переходили из упора на ладонях в упор на локти. Финалисты сошлись в интеллектуальном поединке: нужно было быстро ответить на вопросы о Ростовской области. Почти все они были основаны на темах, которые в своих материалах поднимают информагентство don24.ru, газета «Молот» и телеканал «ДОН 24». В частности, были вопросы о сельском хозяйстве, спорте, культуре. Победитель и финалист получили сертификаты от развлекательного комплекса «Солнечный».

Первой к финишу пришла команда № 17 – на преодоление полосы препятствий спортсменам потребовалось 32 минуты 37 секунд. Победители получили путевку на бесплатное участие в финальном забеге «Стань человеком–6», который пройдет в Москве 1–2 октября, и сертификаты на экипировку Reebok.

Мария Копылова
Теги :Стань Человекомпарк им. ОстровскогоРостов-на-Дону Спорт

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