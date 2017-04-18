Стальную арматуру РЭМЗ производит восемь лет. Руководство предприятия уверяет: все вредные примеси фильтруются, а техническая вода для охлаждения металла циркулирует по замкнутому кругу.

«В атмосферу газ, который находится в пространстве печи, не попадает, он идет только через систему фильтрации, очистки, и происходит его выброс в атмосферу уже очищенного, что подтверждают результаты анализов», – рассказал Валерий Москалев, главный инженер ООО «РЭМЗ».

Действительно, на март 2016-го все предписания контролирующих организаций были учтены, нарушения не обнаружены. Однако уже в апреле пошла новая волна жалоб жителей, и Росприроднадзор ЮФО провел внеплановую проверку.

«Предприятие осуществляло сброс загрязняющих веществ в водные объекты в отсутствии разрешения в период с 11 марта текущего года по 20 апреля», – рассказал Сергей Минко, заместитель начальника департамента Росприроднадзора по ЮФО.

В почве за территорией предприятия обнаружили превышение нормы цинка, а на заводе – меди, цинка и свинца, содержание примесей в воздухе тоже сверх допустимого.

«Оштрафовали их на 10 тысяч – что для них 10 тысяч? Мы как дышали этим воздухом, так и дышим. В доме пыль, шум, в огород не выйти, потому что там тоже запахи», – рассказала Антонина Маслова, жительница Шахт.

Выявленные нарушения РЭМЗ должен устранить до 20 сентября.



Самое главное, чтобы народ не страдал, уверен Геннадий Урбан, министр природных ресурсов и экологии Ростовской области. Чтобы разобраться, от чего гибнет растительность – от деятельности завода или по иным причинам, планируется подключить министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.



