За добровольно сданную бомбу, мину или гранату граждане могут получить 500 рублей. Фото: pravda.ru

Правительством Ростовской области принято постановление о вознаграждении граждан за добровольно сданное оружие, которое находится в незаконном хранении.

Жители Дона, добровольно сдавшие пистолет или револьвер, получат 5 тысяч рублей. За сданный автомат вознаграждение составит 8 тысяч рублей, за гранатомет – 10 тысяч рублей. За каждый грамм взрывчатого вещества гражданам заплатят 10 рублей. В 500 рублей оценены бомба, мина, граната или снаряд, в том числе оставшиеся со времен Великой Отечественной войны.

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев отметил, что граждане, сдавшие оружие и боеприпасы добровольно, освобождаются от ответственности.