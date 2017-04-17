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Жителям Ростовской области предлагают сдать незаконно хранящееся оружие

За добровольно сданные боеприпасы гражданам положено вознаграждение

12 апреля, 17:0920 просмотров
За добровольно сданную бомбу, мину или гранату граждане могут получить 500 рублей. Фото: pravda.ru

Правительством Ростовской области принято постановление о вознаграждении граждан за добровольно сданное оружие, которое находится в незаконном хранении. 

 Жители Дона, добровольно сдавшие пистолет или револьвер, получат 5 тысяч рублей. За сданный автомат вознаграждение составит 8 тысяч рублей, за гранатомет – 10 тысяч рублей. За каждый грамм взрывчатого вещества гражданам заплатят 10 рублей. В 500 рублей оценены бомба, мина, граната или снаряд, в том числе оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. 

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев отметил, что граждане, сдавшие оружие и боеприпасы добровольно, освобождаются от ответственности.

Мария Копылова
Теги :Правительство Ростовской областиМихаил Корнеев

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