Правительством Ростовской области принято постановление о вознаграждении граждан за добровольно сданное оружие, которое находится в незаконном хранении.
Жители Дона, добровольно сдавшие пистолет или револьвер, получат 5 тысяч рублей. За сданный автомат вознаграждение составит 8 тысяч рублей, за гранатомет – 10 тысяч рублей. За каждый грамм взрывчатого вещества гражданам заплатят 10 рублей. В 500 рублей оценены бомба, мина, граната или снаряд, в том числе оставшиеся со времен Великой Отечественной войны.
Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев отметил, что граждане, сдавшие оружие и боеприпасы добровольно, освобождаются от ответственности.
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