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Проекты донских вузов получили специальные дипломы «Студенческого ТЭФИ»

На проведение фестиваля было выделено более 800 тысяч рублей

10 апреля, 16:5620 просмотров
В Ростове завершился фестиваль "Студенческий ТЭФИ" Фото: tvkinoradio.ru

Специальные дипломы Всероссийского телевизионного фестиваля «Студенческий ТЭФИ» получили проекты донских вузов: телевизионный интернет-проект «Мир Кавказу» Южного федерального университета и информационный сюжет «Волонтеры мундиаля» Донского государственного технического университета. Победители конкурса получили статуэтки и дипломы фестиваля. 

По словам заместителя губернатора Ростовской области Юрия Молодченко, конкурс, которой проводится на Дону в третий раз, стимулирует участников к оригинальной подаче материала и развитию творческих способностей. «Особое внимание уделяется четкой гражданской позиции авторов и создателей фильмов, стремлению дойти до самой сути и донести объективную информацию до зрителей», - отметил замглавы региона. 

Как сообщил Юрий Молодченко, донское правительство оказывает всестороннюю поддержку культурному мероприятию. В этом году на проведение фестиваля из областного бюджета выделили свыше 800 тысяч рублей.

Мария Копылова
Теги :ДГТУфестиваликонкурсыЮФУЮрий Молодченко#хоРОшиеновости

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