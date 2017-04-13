Специальные дипломы Всероссийского телевизионного фестиваля «Студенческий ТЭФИ» получили проекты донских вузов: телевизионный интернет-проект «Мир Кавказу» Южного федерального университета и информационный сюжет «Волонтеры мундиаля» Донского государственного технического университета. Победители конкурса получили статуэтки и дипломы фестиваля.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Юрия Молодченко, конкурс, которой проводится на Дону в третий раз, стимулирует участников к оригинальной подаче материала и развитию творческих способностей. «Особое внимание уделяется четкой гражданской позиции авторов и создателей фильмов, стремлению дойти до самой сути и донести объективную информацию до зрителей», - отметил замглавы региона.

Как сообщил Юрий Молодченко, донское правительство оказывает всестороннюю поддержку культурному мероприятию. В этом году на проведение фестиваля из областного бюджета выделили свыше 800 тысяч рублей.