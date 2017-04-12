О работе Кадастровой палаты Ростовской области, а также об изменениях в ФЗ «О национальной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» рассказал в студии телеканала «ДОН 24» ведущей программы «Первые лица-на-Дону» Марии Индриковой и. о. директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ростовской области Юрий Палюх.

Мария Индрикова: С 15 июля в России меняются правила оформления документов на недвижимость. Свидетельство государственной регистрации прав на недвижимое имущество прекратят выдавать. Что их заменит?

Юрий Палюх: Совершенно верно. С 15 июля 2016 года вступает в силу норма, внесшая изменения в 122-й Федеральный закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, которая отменяет выдачу свидетельств о государственной регистрации по результатам оказанной услуги. Начиная с 15 июля удостоверять право собственности на объект недвижимого имущества будет выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ЕГРП.

М.И.: Какие данные будут содержаться в этой выписке?

Ю.П.: Выписка из ЕГРП содержит все необходимые идентифицирующие данные объекта недвижимости и реквизиты права собственности: дату регистрации права собственности, идентификатор государственного регистратора, который зарегистрировал право собственности, а также все характеристики объекта недвижимости, его кадастровый номер, адрес, площадь.

М.И.: Как получить эту выписку? Можно ли ее заказать по Интернету?

Ю.П.: Для получения выписки из Единого государственного реестра прав достаточно обратиться в любой территориальный отдел кадастровой палаты Ростовской области или в любой офис МФЦ. Получить выписку можно как при личном обращении в офис, так и через интернет-портал государственных услуг Росреестра. В электронном виде документ можно получить, осуществив полный цикл действий с помощью электронных сервисов Росреестра – от подачи запроса о получении таких документов до получения самой выписки, подписанной электронной цифровой подписью нашего ведомства.

М.И.: Что вы посоветуете, как удобнее поступить?

Ю.П.: Я рекомендую использовать электронные сервисы Росреестра, при получении выписку из ЕГРП они позволяют экономить не только время, но и деньги. Более того, при использовании других сервисов Росреестра, таких как постановка на кадастровый учет, получение сведений из государственного кадастра недвижимости, государственная регистрация прав, государственная пошлина и государственная плата, затраты сокращаются как минимум на 30%. То есть вы экономите свои время и деньги.

М.И.: Какие еще услуги оказывает кадастровая палата Ростовской области?

Ю.П.: Кадастровая палата Ростовской области в настоящее время оказывает три вида государственных услуг из четырех возможных базовых услуг Росреестра: это государственная выдача сведений из государственного реестра прав на недвижимое имущество, выдача сведений из государственного кадастра недвижимости и собственно сам государственный кадастровый учет недвижимости.

М.И.: И все-таки бытует мнение, что для того чтобы получить ту или иную справку, нужны личные связи. Скажите, работа электронных сервисов разрушает этот стереотип? Электронные сервисы востребованы? И какие они?

Ю.П.: Электронные сервисы востребованы. В данный момент электронных сервисов, реализованных на портале Росреестра, уже насчитывается три десятка. Все четыре базовых услуги Росреестра полностью переведены в электронный вид, включая государственную регистрацию прав. Подать заявление, получить выписку из ЕГРП, подписанную цифровой подписью ведомства, имеющую юридическую силу документа, можно в электронном виде. Обращение в Росреестр и получение документов с использованием официального портала исключает необходимость прямого контакта с чиновниками. Все прозрачно, можно отслеживать статус своего заявления. Сроки, соответственно, также сокращаются, так как ведомство не тратит лишнее время на прием, подготовку документов, его удостоверение, передачу в офис МФЦ либо в Кадастровую палату. Это позволяет нам оптимизировать наши действия.

М.И.: Что еще полезного может найти человек на вашем сайте?

Ю.П.: На сайте государственных услуг и Росреестра, а портал Росреестра интегрирован с сайтом госуслуг и входит в единое пространство доверия, единую информационную систему Правительства Российской Федерации, все услуги переведены в электронный вид. Доступна публичная кадастровая карта не только Ростовской области, но и всей России. На публичной кадастровой карте отображаются границы всех земельных участков всех объектов капитального строительства.

М.И.: Когда человеку надо обратиться за такой услугой?

Ю.П.: Публичная кадастровая карта полезна не только собственнику объекта недвижимости, но и профессиональным участникам рынка, кадастровому сообществу. Например, кадастровый инженер, выполняя работы по межеванию земельного участка, по установлению его границ имеет возможность зайти на публичную кадастровую карту, посмотреть форму собственности объектов недвижимости, соседних и смежных земельных участков, в отношении которых он хочет проводить работы по межеванию, он сразу знает, с кем ему необходимо проводить согласование: это муниципалитет либо это частные лица, юридические лица. Это экономит ему время.

М.И.: История этого участка представлена?

Ю.П.: Конечно, указывается дата постановки на учет, кадастровый инженер с его номером квалификационного аттестата, который проводил работы по постановке на кадастровый учет этого земельного участка либо объекта капитального строительства, указывается кадастровая стоимость, дата ее определения. Установление, внесение, все необходимые реквизиты в удобном наглядном и графическом виде доступны на этом ресурсе.

М.И.: На карте есть только земельные участки?

Ю.П.: На карте доступны не только земельные участки, но и объекты капитального строительства, внесенные в ГКН и поставленные на кадастровый учет в зону с особыми условиями использования территории. Все зоны сформированы под линии электропередач, береговые линии, водоохранные зоны. Все, что поставлено и внесено в государственный кадастр недвижимости, на этой карте отображается.

М.И.: Одна из обсуждаемых и спорных тем сейчас – кадастровая стоимость недвижимости. Насколько, на ваш взгляд, она прозрачна для граждан, и где и как можно ее узнать?

Ю.П.: 3 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон о государственной кадастровой оценке, который регулирует и совершенствует нынешнюю форму определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Этот федеральный закон распространяет свое действие как на земельные участки, так и на объекты капитального строительства. Вступает он в силу с 1 января 2017 года. Сразу скажу, что есть небольшой переходный период для органов власти. Вступивший в силу федеральный закон подразумевает создание в субъекте Российской Федерации государственного оценщика. Появится новый институт, который будет полностью определять политику кадастровой стоимости, утверждать отдельные показатели кадастровой стоимости, рассчитывать кадастровую стоимость объектов недвижимости. Также этот институт будет заниматься оспариванием, рассмотрением заявлений об оспаривании кадастровой стоимости и сам же ее определять. В данный момент времени кадастровая стоимость считается на основании заключенного органом власти субъекта государственного контракта с физическими лицами – не просто с физическими лицами, конечно, а с профессиональными участниками рынка, состоящими в саморегулирующих организациях оценщиков и имеющих соответствующий аттестат. Однако нет единого механизма, который регулирует деятельность всех оценщиков по Российской Федерации.

М.И.: Оценки могут быть совершенно разные?

Ю.П.: Практика оспаривания показывает достаточно высокий процент успешных оспариваний кадастровой стоимости. Поэтому давно назрел вопрос государственного регулирования в этой сфере.

М.И.: Тем людям, которые недовольны оценкой объекта недвижимости, надо идти в суд?

Ю.П.: Суд – не первая инстанция, куда им можно обратиться. Суд – это и временные издержки, и финансовые. Физические лица имеют возможность в досудебном порядке оспорить свою кадастровую стоимость в специально действующей на территории субъекта РФ комиссии по рассмотрению споров о кадастровой стоимости. На территории Ростовской области такая комиссия также создана и функционирует. В ее состав входят представители управления Росреестра Ростовской области, Кадастровой палаты Ростовской области и регионального министерства имущественных отношений.

М.И.: Много обращений в эту комиссию?

Ю.П.: Обращаются достаточно регулярно. Заседание комиссии проходит ежемесячно, срок рассмотрения заявлений – 30 дней с момента поступления такого обращения. Есть порядок и требования к такому обращению. К нему должны быть приложены результаты экспертной оценки кадастровой стоимости. В том случае, если все документы оформлены верно, комиссия имеет возможность принять решение: либо удовлетворить ходатайство о пересмотре кадастровой стоимости, либо оставить ее без изменения. Для юридических лиц отсутствует возможность сначала обратиться в эту комиссию. Юридические лица обязаны сразу обращаться в суд. Причем если кадастровая стоимость объекта недвижимости уже была однажды оспорена в комиссии, то изменить кадастровую стоимость по этому объекту недвижимости больше не представляется возможным. Новый федеральный закон предоставляет дополнительные инструменты по регулированию кадастровой стоимости и упрощает собственнику объекта недвижимости владение своим объектом недвижимости.

М.И.: Чем этот закон будет выгоден бизнесу и физическим лицам?

Ю.П. Например, возьмем типичный многоквартирный дом на 300 квартир. Если хотя бы один из собственников обратился с неверно определенной кадастровой стоимостью в отношении одной из квартир в этом доме и успешно ее оспорил, пересчет кадастровой стоимости всех остальных 299 квартир произойдет автоматически тем государственным институтом, который должен быть создан до 2020 года, в частности в Ростовской области.

М.И.: Как идет на Дону подготовка к реализации этого закона? Я знаю, что сейчас уже идет государственная оценка объектов недвижимости и, по моим данным, до конца года будет определена стоимость более четырех миллионов объектов. Примечательно, что половина этих объектов принадлежит физическим лицам. Скажите, будет ли возможность у владельцев каким-то образом корректировать информацию, которую собирают эти органы? Многие опасаются, что придется платить непомерный налог на недвижимость.

Ю.П.: К сожалению, опасения собственников объектов недвижимого имущества оправданы, тем более что кадастровая стоимость напрямую влияет на определение налогооблагаемой базы и исчисление налога. Кстати говоря, если вернуться к электронным сервисам, хочу обратить внимание на то, что на rosreestr.ru на официальном сайте Росреестра существует электронный сервис по расчету налога на объект недвижимого имущества, исходя из его кадастровой стоимости. Заявитель может воспользоваться соответствующим электронным сервисом и рассчитать кадастровую стоимость. На кадастровую стоимость влияет и вид разрешенного использования – зачастую заявитель, владея земельным участком, нерационально выбирает вид разрешенного использования своему земельному участку. А удельный показатель кадастровой стоимости в этом случае для одного и того же земельного участка может различаться в десятки раз. Соответственно, кадастровая стоимость исчисляется умножением удельного показателя на площадь земельного участка. Создание этого государственного института позволит государству более внимательно подходить к оценке всех земельных участков, рассматривать их историю, плодородность почв – критериев будет достаточно много, так как одинаковые, равнозначные земельные участки, находящиеся в разных муниципальных образованиях, могут иметь разную кадастровую стоимость. Сейчас земельные участки оцениваются по каким-то известным только оценщику, который выиграл государственный контракт, критериям.

М.И.: То есть результат – это максимально объективная оценка земельного участка или объекта недвижимости?

Ю.П.: Совершенно верно.

М.И.: В завершение беседы я не могу не спросить Вас о Ваших планах, ведь Вы заняли должность совсем недавно, в мае этого года. Как изменится работа Кадастровой палаты?

Ю.П.: Я уверен, что работа Кадастровой палаты изменится в качественно лучшую сторону и будет выведена на принципиально новый уровень. Сейчас перед нашей службой и Росреестром в целом стоит очень большая задача: с 1 января 2017 года вступает в силу еще одно изменение, кроме кадастровой стоимости. Это ФЗ–218 «О государственной регистрации недвижимости». База данных государственного кадастра недвижимости и ЕГРП станут единой базой данных ЕГРН. Сейчас Ростовская область является одним из двух пилотных субъектов, где новая концепция проходит пилотное эксплуатирование, – это объединение двух баз данных. Уточню, что объем базы данных Ростовской области составляет более 6,5 миллиона объектов недвижимости. Объединение двух баз данных в единую в отношении такого количества объектов недвижимости – это большая работа. Кроме того, на Ростовскую область сейчас скатываются новые технологические цепочки оказания услуги, так как не будет отдельно кадастрового учета и отдельно регистрации прав, заявителю не нужно будет подавать два разных заявления: сначала на государственный учет, потом на государственную регистрацию – будет единая учетно-регистрационная процедура.

М.И.: Это начнет работать уже с 2017 года?

Ю.П.: Да, с 1 января 2017-го. Ростовской области повезло, мы успеем заранее подготовиться. Сейчас уже проводим работу с разработчиками нового программного обеспечения. Кадастровая палата выполняет практически двойную работу. Сначала мы по действующему 221–ФЗ осуществляем кадастровый учет и следом уже пытаемся попробовать, как мы это будем делать с 1 января. У нас есть такая возможность.

