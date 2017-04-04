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В Ростове рассматривают возможность сотрудничества с Чехией

Город посетил второй секретарь посольства Чешской Республики в России

10 августа, 18:26108 просмотров
Алеш Оттмар присутствовал на совещании в администрации города. Фото: rostov-gorod.ru

В среду, 10 августа, Ростов-на-Дону посетил второй секретарь посольства Чешской Республики в РФ Алеш Оттмар. Секретарь посольства присутствовал на совещании в администрации города под председательством заместителя главы по транспорту и дорожному хозяйству Евгения Лебедева. 

Алеш Оттмар отметил, что в настоящее время ведется сбор информации для чешских компаний тех сфер, в которых они могут предложить свои услуги в регионе. Евгений Лебедев обозначил приоритетные для сотрудничества области – использование интеллектуальных транспортных систем и обновление городского транспорта, преимущественно экологически чистыми транспортными средствами. 

По итогам совещания было принято решение организовать в донской столице встречу представителей транспортных компаний Ростова и Чехии. Она назначена на 22 сентября, состав участников определяется.

Мария Копылова
Теги :Евгений Лебедевадминистрация Ростова-на-Дону

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