В среду, 10 августа, Ростов-на-Дону посетил второй секретарь посольства Чешской Республики в РФ Алеш Оттмар. Секретарь посольства присутствовал на совещании в администрации города под председательством заместителя главы по транспорту и дорожному хозяйству Евгения Лебедева.

Алеш Оттмар отметил, что в настоящее время ведется сбор информации для чешских компаний тех сфер, в которых они могут предложить свои услуги в регионе. Евгений Лебедев обозначил приоритетные для сотрудничества области – использование интеллектуальных транспортных систем и обновление городского транспорта, преимущественно экологически чистыми транспортными средствами.

По итогам совещания было принято решение организовать в донской столице встречу представителей транспортных компаний Ростова и Чехии. Она назначена на 22 сентября, состав участников определяется.