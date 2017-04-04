Мероприятие, направленное на формирование экологической культуры у дошкольников, прошло в четверг, 30 апреля, в ростовском детском саду № 310 «Волшебный городок». Воспитанники группы «Фантазеры» ставили опыты с химическими веществами, танцевали, пели и декламировали стихи, посвященные природе родного края.

«Согласно Указу президента Владимира Путина 2017 год в России объявлен Годом экологии. Наши дети учатся беречь природу, не сорить, заботиться о растениях, животных и всегда помнить о том, что человек – это венец природы и он несет ответственность за все, происходящее на нашей планете», – рассказала воспитатель детского сада Клавдия Кибальченко, исполнив на празднике песню собственного сочинения «Этот мир создан для любви».