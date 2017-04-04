don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
ВходРостов-на-Дону
Хотите, чтобы здесь видели вашу рекламу?
Рассказать новостьЗадать вопрос
СмотретьПрограмма телепередач Список программПрямой эфирСлушатьПрограмма радиопередач Список программПрямой эфирЧитатьВсе подряд
Radio logo
Новости

В Ростове прошел конкурс детского творчества «Синяя птица»

Праздник был посвящен Году экологии

02 апреля, 19:59127 просмотров
Участники конкурса «Синяя птица» в детском саду № 310 Ростова-на-Дону. Фото: Каролина Стрельцова

Мероприятие, направленное на формирование экологической культуры у дошкольников, прошло в четверг, 30 апреля, в ростовском детском саду № 310 «Волшебный городок». Воспитанники группы «Фантазеры» ставили опыты с химическими веществами, танцевали, пели и декламировали стихи, посвященные природе родного края.

«Согласно Указу президента Владимира Путина 2017 год в России объявлен Годом экологии. Наши дети учатся беречь природу, не сорить, заботиться о растениях, животных и всегда помнить о том, что человек – это венец природы и он несет ответственность за все, происходящее на нашей планете», – рассказала воспитатель детского сада Клавдия Кибальченко, исполнив на празднике песню собственного сочинения «Этот мир создан для любви».

По решению жюри в номинации «Песня» золотыми медалями были награждены Никита Филиппов и Дмитрий Гацаев, а лучшей в категории «Танец» стала Настя Андреева. В номинации «Художественное слово» не было равных Ивану Лавришкину и Артему Сафонову, в категории «Оригинальный жанр» победа досталась Климу Никитченко, а Миша Тройнин и Аня Татаренко заняли первое место благодаря своему актерскому мастерству.

Кроме того, с целью выявления художественно-творческих способностей ребят в холле детского сада была организована выставка поделок из бросового материала «Ненужных вещей не бывает», которые дети выполнили совместно с родителями. Воспитатель Татьяна Дьяченко оформила в группе выставку рисунков на тему «Это русская природа, это Родина моя».

Завершая праздник, воспитатели раздали всем участникам памятки «Как сохранить жизнь природы» и синих птиц, символизирующих надежду на счастливое будущее нашей планеты.

Каролина Стрельцова
Теги :Образование в Ростовской областиГод экологиидетские садыДетское творчество

Комментарии vvvv(0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё

Дон Медиа

Информагентство don24.ruТелеканал «ДОН24»Радиостанция «ФМ-на Дону»Газета «Молот»Рекламное агентствоПресс-центрВакансииПродюсерский центр

Рубрики

НовостиИнтервьюРепортажБез комментариевТок-шоуАнонс

Теги

ПерсоныСобытияМестаПродуктыКатегорииОрганизации

Мы в соцсетях

ВКонтактеОдноклассникиFacebookTwitterYouTubeRSS

Информация

Контакты

© 2015 — 2016Региональный информационный холдинг «ДОН-МЕДИА»

Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26 (863) 201-79-00

Система Orphus

Разработано

«Рнд Софт»
16+
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
© 2015 Региональный информационный холдинг «Дон-Медиа»
Телефон редакции (863) 222-22-22
Разработано
«Рнд Софт»
Rambler's Top100
Получайте рассылку
Мы будем писать вам один раз в день и только о самом главном
Подтверждение подписки
Вы подписались на новости портала don24.ru. Вам выслано письмо со ссылкой для подтверждения подписки.
Задать вопрос
Расскажите новость
Поделитесь с нами интересной информацией и наши редакторы свяжутся с вами
Оставьте свой номер телефона чтобы мы могли сказать вам спасибо