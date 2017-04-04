Мероприятие, направленное на формирование экологической культуры у дошкольников, прошло в четверг, 30 апреля, в ростовском детском саду № 310 «Волшебный городок». Воспитанники группы «Фантазеры» ставили опыты с химическими веществами, танцевали, пели и декламировали стихи, посвященные природе родного края.
«Согласно Указу президента Владимира Путина 2017 год в России объявлен Годом экологии. Наши дети учатся беречь природу, не сорить, заботиться о растениях, животных и всегда помнить о том, что человек – это венец природы и он несет ответственность за все, происходящее на нашей планете», – рассказала воспитатель детского сада Клавдия Кибальченко, исполнив на празднике песню собственного сочинения «Этот мир создан для любви».
По решению жюри в номинации «Песня» золотыми медалями были награждены Никита Филиппов и Дмитрий Гацаев, а лучшей в категории «Танец» стала Настя Андреева. В номинации «Художественное слово» не было равных Ивану Лавришкину и Артему Сафонову, в категории «Оригинальный жанр» победа досталась Климу Никитченко, а Миша Тройнин и Аня Татаренко заняли первое место благодаря своему актерскому мастерству.
Кроме того, с целью выявления художественно-творческих способностей ребят в холле детского сада была организована выставка поделок из бросового материала «Ненужных вещей не бывает», которые дети выполнили совместно с родителями. Воспитатель Татьяна Дьяченко оформила в группе выставку рисунков на тему «Это русская природа, это Родина моя».
Завершая праздник, воспитатели раздали всем участникам памятки «Как сохранить жизнь природы» и синих птиц, символизирующих надежду на счастливое будущее нашей планеты.
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