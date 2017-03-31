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Продукция таганрогских котлостроителей прошла испытания

В Свердловской области испытали котел-утилизатор

12 октября, 14:5412 просмотров
Котел-утилизатор. Фото: deloru.ru

Гарантийные испытания котла-утилизатора, изготовленного Таганрогским котлостроительным заводом «Красный котельщик», успешно прошли в Свердловской области на блоке № 9 Серовской ГРЭС. Таганрогское предприятие в рамках участия в строительстве парогазового энергоблока ПГУ–420 осуществило проектирование, изготовление и поставку котла-утилизатора.

Узлы котлоагрегата были доставлены на электростанцию в состоянии повышенной монтажной готовности. Монтаж, наладка, испытания и сдача котла в эксплуатацию осуществлялись при участии и под надзором таганрогских специалистов.

Мария Копылова
Теги :Ростовская областьпромышленное производствоТКЗ Красный котельщик

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