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Репортаж

Где в Ростове можно услышать пение соловьев

Всероссийская акция «Соловьиные вечера» исследует, где чаще звучат птичьи трели

23 мая, 16:0881 просмотр
Соловей заливается трелями несмотря на то, что у него нет диафрагмы. Фото: Телеканал ДОН 24

В прошлом году в Ростовской области насчитали 4400 певучих пташек.

«Мы проходим по определенному маршруту и отмечаем точки, где слышно пение соловьев. Чем больше таких точек, тем подробнее карта соловьиных песен», – рассказывает председатель ростовского отделения Союза охраны птиц России Александр Липкович.

По его словам, у одного и того же соловья в разных географических зонах будет разное звучание. Особую известность благодаря своему многообразному диалекту получили курские соловьи. Кроме того, внутри одной географической зоны у разных птиц трели звучат по-разному.

В старину пернатых певцов отлавливали, а их пение демонстрировали перед публикой.

Акция «Соловьиные вечера» проходит в 40 городах России с 2000 года.

Анастасия Наталич
Теги :Александр Липкович

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