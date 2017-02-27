Соловей заливается трелями несмотря на то, что у него нет диафрагмы. Фото: Телеканал ДОН 24

В прошлом году в Ростовской области насчитали 4400 певучих пташек.



«Мы проходим по определенному маршруту и отмечаем точки, где слышно пение соловьев. Чем больше таких точек, тем подробнее карта соловьиных песен», – рассказывает председатель ростовского отделения Союза охраны птиц России Александр Липкович.

По его словам, у одного и того же соловья в разных географических зонах будет разное звучание. Особую известность благодаря своему многообразному диалекту получили курские соловьи. Кроме того, внутри одной географической зоны у разных птиц трели звучат по-разному.



В старину пернатых певцов отлавливали, а их пение демонстрировали перед публикой.



Акция «Соловьиные вечера» проходит в 40 городах России с 2000 года.

