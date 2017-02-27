В прошлом году в Ростовской области насчитали 4400 певучих пташек.
«Мы проходим по определенному маршруту и отмечаем точки, где слышно пение соловьев. Чем больше таких точек, тем подробнее карта соловьиных песен», – рассказывает председатель ростовского отделения Союза охраны птиц России Александр Липкович.
По его словам, у одного и того же соловья в разных географических зонах будет разное звучание. Особую известность благодаря своему многообразному диалекту получили курские соловьи. Кроме того, внутри одной географической зоны у разных птиц трели звучат по-разному.
В старину пернатых певцов отлавливали, а их пение демонстрировали перед публикой.
Акция «Соловьиные вечера» проходит в 40 городах России с 2000 года.
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