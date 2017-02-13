don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
ВходРостов-на-Дону
Хотите, чтобы здесь видели вашу рекламу?
Рассказать новостьЗадать вопрос
СмотретьПрограмма телепередач Список программПрямой эфирСлушатьПрограмма радиопередач Список программПрямой эфирЧитатьВсе подряд
Radio logo
Новости

В Ростове пройдет выставка индустрии красоты «Шарм»

Программа выставки включает 280 мероприятий

08 февраля, 18:2914 просмотров
На одной из выставок «Шарм». Фото: my-svadba.ru

В Ростове с 9 по 12 февраля пройдет XXI специализированная выставка индустрии красоты «Шарм». В 280 мероприятиях выставки примут участие более 200 компаний, в числе которых представители мировых косметических брендов и профессионалы из регионов России и ближнего зарубежья.

В первый день выставки состоятся конкурс на самые длинные волосы «Коса Дона – 2017» и показ креативных причесок на основе кос.

11 февраля пройдет полуфинал ΧXIII Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Победители смогут показать свое искусство в финале чемпионата в Москве.

Также в рамках выставки запланированы конференции, чемпионаты, мастер-классы по макияжу и парикмахерскому искусству, консультации трихологов и косметологов и освещение последних трендов в ногтевом дизайне.

Выставка «Шарм» пройдет в «ДонЭкспоцентре».

Мария Копылова
Теги :#хоРОшиеновостиВыставка «Шарм»ДонЭкспоцентр

Комментарии vvvv(0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё

Дон Медиа

Информагентство don24.ruТелеканал «ДОН24»Радиостанция «ФМ-на Дону»Газета «Молот»Рекламное агентствоПресс-центрВакансии

Рубрики

НовостиИнтервьюРепортажБез комментариевТок-шоуАнонс

Теги

ПерсоныСобытияМестаПродуктыКатегорииОрганизации

Мы в соцсетях

ВКонтактеОдноклассникиFacebookTwitterYouTubeRSS

Информация

Контакты

© 2015 — 2016Региональный информационный холдинг «ДОН-МЕДИА»

Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26 (863) 201-79-00

Система Orphus

Разработано

«Рнд Софт»
16+
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
© 2015 Региональный информационный холдинг «Дон-Медиа»
Телефон редакции (863) 222-22-22
Разработано
«Рнд Софт»
Rambler's Top100
Получайте рассылку
Мы будем писать вам один раз в день и только о самом главном
Подтверждение подписки
Вы подписались на новости портала don24.ru. Вам выслано письмо со ссылкой для подтверждения подписки.
Задать вопрос
Расскажите новость
Поделитесь с нами интересной информацией и наши редакторы свяжутся с вами
Оставьте свой номер телефона чтобы мы могли сказать вам спасибо