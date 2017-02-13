На одной из выставок «Шарм». Фото: my-svadba.ru

В Ростове с 9 по 12 февраля пройдет XXI специализированная выставка индустрии красоты «Шарм». В 280 мероприятиях выставки примут участие более 200 компаний, в числе которых представители мировых косметических брендов и профессионалы из регионов России и ближнего зарубежья.

В первый день выставки состоятся конкурс на самые длинные волосы «Коса Дона – 2017» и показ креативных причесок на основе кос.

11 февраля пройдет полуфинал ΧXIII Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Победители смогут показать свое искусство в финале чемпионата в Москве.

Также в рамках выставки запланированы конференции, чемпионаты, мастер-классы по макияжу и парикмахерскому искусству, консультации трихологов и косметологов и освещение последних трендов в ногтевом дизайне.

Выставка «Шарм» пройдет в «ДонЭкспоцентре».