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По качеству жизни Ростов – на 30-м месте в стране

Рейтинг составлен по результатам телефонных опросов горожан

23 ноября, 10:321319 просмотров
Ростов стал одним из худших городов по качеству жизни. Фото: rostov-gorod.ru

Финансовый университет при Президенте России провел телефонный опрос жителей городов с населением более 500 тыс. человек. Горожанам предложили ответить на ряд вопросов, характеризующих качество жизни в городе: о дорогах, образовании, медицине, благоустройстве, работе сферы ЖКХ. В опросе приняли участие жители 38 российских городов.

По результатам исследования специалисты создали рейтинг городов по качеству жизни. Ростов-на-Дону попал на 30-ю строку из 38 возможных: только 54% ростовчан считают город комфортным для проживания. 34% жителей донской столицы недовольны дорогами, 29% – сферой ЖКХ.

По информации don24.ru, хуже, чем ростовчане, оценивают свою жизнь жители Махачкалы, Тольятти и Волгограда. Самыми комфортными для жизни, по мнению горожан, являются Тюмень, Грозный, Казань, Санкт-Петербург, Томск, Краснодар, Набережные Челны и Москва.

Мария Копылова
Теги :Рейтинги и исследованияРостов-на-Дону

Комментарии vvvv(3)

ВСЕ
Олег
23.11.2016
А что говорить можно говорить о качестве жизни в других городах области, ели Ростов на 30 месте, зато областная администрация по телевидинею говорит что все отлично, только в Таганроге то воду то газ грозятся отключить
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Олег
23.11.2016
А что говорить можно говорить о качестве жизни в других городах области, ели Ростов на 30 месте, зато областная администрация по телевидинею говорит что все отлично, только в Таганроге то воду то газ грозятся отключить
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ВладимирОлег
24.11.2016
Абсолютно и справедливо
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Олег
23.11.2016
А что говорить тогда о других городах области если Ростов на 30 месте то Таганрог хуже Магадана
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