Ростов стал одним из худших городов по качеству жизни. Фото: rostov-gorod.ru

Финансовый университет при Президенте России провел телефонный опрос жителей городов с населением более 500 тыс. человек. Горожанам предложили ответить на ряд вопросов, характеризующих качество жизни в городе: о дорогах, образовании, медицине, благоустройстве, работе сферы ЖКХ. В опросе приняли участие жители 38 российских городов.

По результатам исследования специалисты создали рейтинг городов по качеству жизни. Ростов-на-Дону попал на 30-ю строку из 38 возможных: только 54% ростовчан считают город комфортным для проживания. 34% жителей донской столицы недовольны дорогами, 29% – сферой ЖКХ.

По информации don24.ru, хуже, чем ростовчане, оценивают свою жизнь жители Махачкалы, Тольятти и Волгограда. Самыми комфортными для жизни, по мнению горожан, являются Тюмень, Грозный, Казань, Санкт-Петербург, Томск, Краснодар, Набережные Челны и Москва.