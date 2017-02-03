Донская спортсменка завоевала «серебро» на первенстве России по фехтованию. Фото: www.socearn.com

Спортсменка из Ростовской области Евгения Жаркова завоевала серебряную медаль на первенстве России по фехтованию среди кадет. От первого места в шпаге ростовчанку отделило одно очко: финальный бой завершился счетом 14:15. Золото первенства страны получила москвичка Айзанат Муртазаева.

По словам министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, в прошлом году донская шпажистка одержала серию ярких побед, в том числе и на международной арене.

«Евгения Жаркова является нашей надеждой в спорте высоких достижений», – рассказал министр.