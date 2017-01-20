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В Ростовской области ожидаются гололед и сильный ветер

Возможно увеличение количества ДТП, обрывы проводов и падение деревьев

12 декабря, 10:35909 просмотров
На Дону возможны метель и сильный ветер. Фото: www.pixabay.com

Сегодня, 12 декабря, на Дону ожидается ухудшение погодных условий. Возможны сильный мокрый снег, метель, гололед, местами налипание снега и ветер с порывами до 25 м/с. 

Росгидромет и центр «Антистихия» предупреждают жителей Дона о возможном увеличении количества ДТП и возникновении заторов на дорогах. Также возможно налипание снега на провода, обрыв линий ЛЭП и линий связи, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Кроме того, большое количество осадков и сильный ветер могут спровоцировать подтопление низменных и прибрежных территорий. Жителей Ростовской области просят быть осторожными.

В случае необходимости вызвать помощь можно по телефонам  01 и 101.

Мария Копылова
Теги :ДорогиРостовская областьПогодаРосгидрометнепогода

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