Сегодня, 12 декабря, на Дону ожидается ухудшение погодных условий. Возможны сильный мокрый снег, метель, гололед, местами налипание снега и ветер с порывами до 25 м/с.

Росгидромет и центр «Антистихия» предупреждают жителей Дона о возможном увеличении количества ДТП и возникновении заторов на дорогах. Также возможно налипание снега на провода, обрыв линий ЛЭП и линий связи, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Кроме того, большое количество осадков и сильный ветер могут спровоцировать подтопление низменных и прибрежных территорий. Жителей Ростовской области просят быть осторожными.

В случае необходимости вызвать помощь можно по телефонам 01 и 101.