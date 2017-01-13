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Донские журналисты получили губернаторские награды

В стране отмечают День российской печати

13 января, 15:079 просмотров
Губернатор наградил журналистов. Фото: donland.ru

Сегодня, 13 января, в России отмечают День печати. С профессиональным праздником сотрудников региональных СМИ поздравил губернатор Василий Голубев.

«Вы не только отражаете происходящие события – вы умеете показать власти и обществу (подчеркну: конструктивно показать), какие проблемы и болевые точки на карте области требуют внимания», – сказал донским журналистам глава региона. 

Донской глава вручил благодарственные письма семи журналистам областных, городских и районных СМИ. Также были вручены две медали «За доблестный труд на благо донского края». 

Губернатор отметил, что важными качествами для журналиста являются патриотизм, гражданственность и следование высоким нравственным ценностям. Василий Голубев поблагодарил сотрудников СМИ за работу и пожелал им интересных тем и творческих успехов в профессии. 

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, на Дону работают 650 зарегистрированных СМИ, в числе которых – более 100 электронных. По тиражу печатных СМИ донской регион находится на четвертом месте в России.

Мария Копылова
Теги :#хоРОшиеновостиРостовская областьПраздники в Ростовской областидонские СМИВасилий ГолубевДень печати

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