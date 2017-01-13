Сегодня, 13 января, в России отмечают День печати. С профессиональным праздником сотрудников региональных СМИ поздравил губернатор Василий Голубев.

«Вы не только отражаете происходящие события – вы умеете показать власти и обществу (подчеркну: конструктивно показать), какие проблемы и болевые точки на карте области требуют внимания», – сказал донским журналистам глава региона.

Донской глава вручил благодарственные письма семи журналистам областных, городских и районных СМИ. Также были вручены две медали «За доблестный труд на благо донского края».

Губернатор отметил, что важными качествами для журналиста являются патриотизм, гражданственность и следование высоким нравственным ценностям. Василий Голубев поблагодарил сотрудников СМИ за работу и пожелал им интересных тем и творческих успехов в профессии.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, на Дону работают 650 зарегистрированных СМИ, в числе которых – более 100 электронных. По тиражу печатных СМИ донской регион находится на четвертом месте в России.