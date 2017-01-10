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Гандболистки «Ростов-Дона» на матче в Ростове поддерживали донских футболистов

Победа ростовчан помогла настроиться девушкам на игру в Астрахани

07 мая, 15:3743 просмотра
на футбольном матче Фото: ГК «Ростов-Дон»

Сразу восемь игроков гандбольного клуба «Ростов-Дон» пришли на игру чемпионата России между ФК «Ростов» и московским «Локомотивом». Виктория Борщенко, Лотте Григель, Екатерина Давыденко, Александра Степанова, Владлена Бобровникова, Оксана Киселева, Юлия Манагарова и Марина Складчикова болели за ростовских фуболистов на стадионе «Олимп-2» вчера, 6 мая.

Как сообщила Оксана Киселева, она впервые на футболе в Ростове-на-Дону. Девушка не ожидала увидеть столь зрелищную игру, которая принесет столько положительных эмоций. Александра Степанова рассказала, что сегодняшняя игра – одна из самых ярких и интересных. Эмоции на трибунах были фантасическими.

Кроме того, считают гандболистки, победа футболистов «Ростова» стала отличной эмоциональной подпиткой перед встречей в Астрахани.

Яна Ташева
Теги :ГК Ростов-Дон--1

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