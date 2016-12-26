Сегодня, 21 декабря, на встрече с представителями деловых средств массовой информации губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о возобновлении выплат долгов по зарплате работникам компании «Кингкоул».

Первые выплаты ОАО «Региональная корпорация развития» направит сотрудникам шахты «Алмазная»: в списке на получение заработной платы за июнь 2015 года зафиксировано около 1000 человек. Сумма выплат составит около 14 млн рублей. По словам губернатора, в следующем году выплаты будут продолжены.

Кроме того, по обращению Правительства Ростовской области продолжается обеспечение работников и пенсионеров «Кингкоула» пайковым углем. Уголь бесплатно предоставят 900 работникам и пенсионерам. На безвозмездной основе уже отгрузили топливо компании «Донуголь» и «Шахтоуправление «Обуховская». В благотворительной акции примет участие также «Шахтоуправление «Садкинское».

Всего работникам и пенсионерам «Кингкоула» планируют выдать 1000 т угля.