В Ростове-на-Дону, как и во всех регионах страны, 30 октября пройдет Всероссийский молодежный исторический квест волонтеров Победы «Битва за Севастополь», который посвящен одной из крупнейших военных операций советских войск за время Великой Отечественной войны.

К участию в квесте приглашают жителей Ростовской области старше 14 лет. Для этого необходимо создать команду из 6–10 человек, зарегистрироваться в качестве участника в группе квеста в соцсети, заполнить заявку и отправить ее на указанный адрес электронной почты. Сбор участвующих в квесте ростовчан состоится 30 октября в 10.00 у мемориального комплекса «Защитникам ростовского неба» в парке Авиаторов.

Командам предстоит познакомиться с основными событиями обороны Севастополя, а также попробовать себя в роли военных корреспондентов: им нужно будет восстановить ход событий битвы, собрав странички из дневника солдата.

Все задания квеста основаны на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны и реальных исторических фактах.