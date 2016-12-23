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В Ростове пройдет квест «Битва за Севастополь»

Участвовать могут все жители Дона старше 14 лет

24 октября, 14:15251 просмотр
Всероссийский молодежный исторический квест. Фото: vk.com

В Ростове-на-Дону, как и во всех регионах страны, 30 октября пройдет Всероссийский молодежный исторический квест волонтеров Победы «Битва за Севастополь», который посвящен одной из крупнейших военных операций советских войск за время Великой Отечественной войны. 

К участию в квесте приглашают жителей Ростовской области старше 14 лет. Для этого необходимо создать команду из 6–10 человек, зарегистрироваться в качестве участника в группе квеста в соцсети, заполнить заявку и отправить ее на указанный адрес электронной почты. Сбор участвующих в квесте ростовчан состоится 30 октября в 10.00 у мемориального комплекса «Защитникам ростовского неба» в парке Авиаторов. 

Командам предстоит познакомиться с основными событиями обороны Севастополя, а также попробовать себя в роли военных корреспондентов: им нужно будет восстановить ход событий битвы, собрав странички из дневника солдата. 

Все задания квеста основаны на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны и реальных исторических фактах.

Мария Копылова
Теги :историческая памятьРостов-на-Дону СевастопольВеликая Отечественная война

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