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Причины неуплаты налогов обсудил с должниками Сергей Горбань

Городские власти и налоговая служба объединят усилия в борьбе с неплательщиками

18 августа, 10:4149 просмотров
Сергей Горбань на совещании. Фото: rostov-gorod.ru

Во время совещания по вопросу снижения недоимки в городской бюджет Сергей Горбань пообщался с руководителями предприятий-должников. Глава Ростова обсудил с неплательщиками причины образования задолженности по уплате налогов, определил для каждого предприятия сроки погашения. Также градоначальник напомнил руководителям предприятий-неплательщиков, среди которых представители сферы строительства, торговли, услуг и транспортных компаний, что неуплата налогов является причиной непополнения доходной части бюджета города.

Как сообщается на сайте администрации Ростова, в 2016 году планируется собрать в городской бюджет около 11 млрд руб. Недоимка за первое полугодие составила более 758 млн руб. 

В ходе совещания было принято решение консолидировать усилия муниципальных властей и налоговой службы для обеспечения своевременного поступления средств в казну города.

Мария Копылова
Теги :администрация Ростова-на-ДонуСергей Горбаньналоги

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