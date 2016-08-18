Причины неуплаты налогов обсудил с должниками Сергей Горбань

Во время совещания по вопросу снижения недоимки в городской бюджет Сергей Горбань пообщался с руководителями предприятий-должников. Глава Ростова обсудил с неплательщиками причины образования задолженности по уплате налогов, определил для каждого предприятия сроки погашения. Также градоначальник напомнил руководителям предприятий-неплательщиков, среди которых представители сферы строительства, торговли, услуг и транспортных компаний, что неуплата налогов является причиной непополнения доходной части бюджета города.

Как сообщается на сайте администрации Ростова, в 2016 году планируется собрать в городской бюджет около 11 млрд руб. Недоимка за первое полугодие составила более 758 млн руб.

В ходе совещания было принято решение консолидировать усилия муниципальных властей и налоговой службы для обеспечения своевременного поступления средств в казну города.