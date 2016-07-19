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Социального такси в Ростовской области станет больше

Услугой смогут воспользоваться более 3000 инвалидов

26 января, 10:1020 просмотров
Социальное такси. Фото: neinvalid.ru

На Дону планируют увеличить количество муниципалитетов, жители которых смогут пользоваться услугами службы социального такси. В текущем году проехать на социальном такси смогут свыше 3000 человек с ограниченными возможностями. Об этом сообщила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

По словам министра, в регионе растет качество оказываемых населению социальных услуг, развиваются новые формы работы с инвалидами и пожилыми людьми: народные университеты, службы социального такси, школы безопасности жизнедеятельности для пожилых граждан и другие.

Как сообщает управление информационной политики правительства области, на заседании донского правительства 25 января в дорожную карту по повышению эффективности и качества услуг в сфере соцобслуживания населения внесли изменения: новые контрольные показатели, среди которых охват работой мобильных бригад получателей соцуслуг, проживающих в сельской местности.

Мария Копылова
Теги :социальное обслуживаниеПравительство Ростовской областиЕлена Елисеева#хоРОшиеновости

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